Europei maschili volley 2023 | tutti i risultati e le classifiche

(Di sabato 2 settembre 2023)deglidi, in programma da lunedì 28 agosto a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Grande attesa per la rassegna continentale, in cui gli azzurri di Fefé De Giorgi proveranno a difendere il titolo vinto nel 2021. Giannelli e compagni, inseriti nel girone A, potranno anche contare sul tifo del pubblico di casa. La Pool A si giocherà infatti in Italia tra Perugia, Ancona e Roma (quest’ultima ospiterà anche semifinali e finali), mentre la Pool B si giocherà a Varna (Bulgaria), la Pool C a Skopje (Macedonia) e la Pool D a Tel Aviv-Yafo (Israele). Di seguito, ledei gironi ed idi tutte le partite degli...

In Aggiornamento: Ancona. Si terrà domani, domenica 3 settembre alle ore 12.00, presso il SeeBay Hotel di Ancona ( https://goo.gl/maps/rT6QoBj7y1T7H4Y7A ), il consueto appuntamento con il Media ......per le due Nazionali di volley impegnate agli. Nella giornata di venerdì, infatti, sommando gli spettatori della semifinale femminile Italia - Turchia e della sfida dei gironiItalia ...Dal 9 al 15 ottobre glisiache femminili si disputeranno per la prima volta in Italia a conferma dei passi da giganti compiuti da questa disciplina. Ricordiamo che la squadra ...

L’Italia di Ferdinando De Giorgi si presenta alla 33esima edizione dei Campionati Europei maschili 2023, in programma in Italia dal 28 agosto al 16 settembre, da campione in carica, dopo la vittoria d ...Un nuovo successo arriva a coronare la stagione esaltante dei giovani velisti azzurri della classe Optimist: a Loosdrecht, in Olanda, l’Italia ha vinto il Campionato Europeo Team Race 2023, al quale h ...