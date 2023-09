Europee | Delmastro Fdi | ' non governeremo con socialisti e popolari insieme'

(Di sabato 2 settembre 2023) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Lo snodo delleè fondamentale per tutte le nazioni. Non saremo nella stanza dei bottoni se ci sarà un accordo tra, noi vogliamo riproporre il modello in Europa, quindi con un governo centrodestra. L'Europa balbetta ora su ogni dossier importante, non ha difeso la produzione industriale e si sta piegando alle logiche cinesi con il gretathunberghismo". Lo dice Andreadelle Vedove, sottosegretario alla Giustizia e deputato di Fratelli d'Italia, ospite del meeting di Ecr, in corso a Scilla in Calabria. "Il progetto di Fratelli d'Italia è quello di cambiare in Italia e in Europa", conclude

Ha preso il via a Scilla, sulla costa calabrese che si affaccia sullo Stretto di Messina, la tre giorni voluta da Fratelli d'Italia e organizzata dall'Ecr, la ...Tre giorni a Scilla voluti dalla premier sotto l’insegna di Ecr. Stato maggiore di FdI e alleati euroscettici (a partire da Vox) per parlare di “ponti”: quelli verso Bruxelles in vista delle elezioni.