Escursionista aquilano muore sul Gran Sasso

(Di sabato 2 settembre 2023) AGI - Undi 66 anni, docente dell'università de L'Aquila, è morto sul. L'allarme è stato dato dalla moglie dell'uomo non vedendolo tornare dopo che aveva manifestato la volontà di effettuare un'escursione. Il Soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo ha individuato l'auto parcheggiata nei pressi di Vado di Corno. Il corpo dell'è stato individuato nella tarda serata di ieri ma le operazioni di recupero sono in corso stamattina. Le ricerche si sono concentrate sul sentiero del centenario e il corpo è stato individuato e raggiunto lungo uno dei valloni che affacciano sul versante teramano. Sono ancora in corso le delicate operazioni di recupero della salma. Secondo una prima ricostruzione, il 66enne è precipitato in un canalone dopo aver percorso un ...