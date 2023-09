Ernie | il ChatGpt cinese che alle domande scomode risponde | “Fammi un' altra domanda”

(Di sabato 2 settembre 2023) Roma. Giovedì, poche ore dopo il lancio ufficiale diBot, il primo chatbotin risposta a, l’app è salita in cimaclassifiche delle app di P... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Renderà disponibile il suo potente modello di linguaggio, chiamatoBot , al grande pubblico. Lanciato nel cuore di marzo, è stato il primo concorrente cinese dell'acclamatodi OpenAI. ...... uno dei giganti tecnologici dell'Estremo Oriente, ha ufficialmente presentato al mondoBot , il suo chatbot che si preannuncia come diretto concorrente di prodotti già affermati come. ...1. INTELLIGENZA ARTIFICIALE, LA CINA SFIDABAIDU LANCIABOT Biagio Simonetta per 'il Sole 24 Ore'BOT […] Una delle big tech cinesi, ha appena lanciato quello che a tutti gli effetti può essere considerato ...

Baidu lancia Ernie Bot, la risposta cinese a ChatGpt Il Sole 24 ORE

Il lancio dell'app di Baidu, partita male sin dalla presentazione a marzo, ha deluso le aspettative di milioni di utenti. Le risposte imprecise e una caratteristica tutta cinese: il silenzio ...La censura di Pechino colpisce anche i nuovi chat bot autorizzati per l’uso libero: non possono creare contenuti politicamente sensibili, su Taiwan o Xi.