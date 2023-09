Empoli | Zanetti | 'Non è vero che non possiamo battere la Juve | anche se quel 4-1'

...sera al Castellani l'. Conferme per Perin in porta (Scczesny non convocato) e per la coppia d'attacco Vlahovic - Chiesa. Gatti in difesa e Kostic a centrocampo possibili titolari.cerca ...Il tecnico degli azzurri alla vigilia della sfida con la Juve: 'Non è vero che non abbiamo niente da perdere, possiamo battere la Juventus'E' un Paolomolto carico quello che parla alla vigilia della gara con la Juventus. Il suoarriva da due sconfitte consecutive: "La preoccupazione mi viene quando non vedo in campo una squadra. Noi ...

EMPOLI, ZANETTI: "CON LA JUVE NON PARTIAMO SCONFITTI" - Sportmediaset Sport Mediaset

Così il tecnico dellEmpoli Paolo Zanetti alla vigilia della gara con la Juventus. Il suo Empoli arriva da due sconfitte consecutive: "La preoccupazione mi viene quando non vedo in campo una squadra.E' un Paolo Zanetti molto carico quello che parla alla vigilia della gara con la Juventus. Il suo Empoli arriva da due sconfitte consecutive: "La preoccupazione mi viene quando non vedo in campo una ...