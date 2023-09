Empoli | Zanetti | “Contro il Monza mi sono preoccupato Torneremo al centrocampo a 3”

Leggi su sportface

(Di sabato 2 settembre 2023) L’nella giornata di domani è attesa dalla sfida al Castellani dove arriverà la Juventus di Massimiliano Allegri in cerca di riprendere la marcia dopo il pareggi interno con il Bologna. La squadra diperò nella sua classifica ha ancora il numerino zero alla casella punti: anche questo fa stare poco sereno il tecnico ex Venezia che ha così parlato in conferenza stampa.: “La preoccupazione mi viene quando non vedo in campo una squadra. Non ho mai accampato scuse, quello che non mi è piaciuto è questo. Noi siamo all’inizio, abbiamo perso alcuni punti di riferimento all’interno del gruppo. Questi vanno ricostruiti, trovati in altre persone. In campo ho visto una squadra che non ha lottato come voglio io, come ho sempre trasmesso e come voglio io. La cosa che ho chiesto è la predisposizione a creare una certa ...