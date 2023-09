Emma Marrone | “Iniziamo dalla fine” è la nuova canzone | ecco la reazione di Stefano De Martino

(Di sabato 2 settembre 2023) L’amicizia può a volte superare ladell’amore, e questa è una realtà ben nota aDe. L’ex coppia ha superato oltre 13 anni dal primo incontro tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi.Decommenta ladie... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Parecchi anni fa il ballerino aveva avuto una storia con. I due si erano allontanati in modo brusco per poi ritrovare una grande amicizia nell'età più matura. E così nelle ultime ore si ...L'amicizia può a volte superare la fine dell'amore, e questa è una realtà ben nota ae Stefano De Martino . L'ex coppia ha superato oltre 13 anni dal primo incontro tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi . Stefano De Martino commenta la nuova canzone di ...E Stefano Guarda a caso si è messo a fare i complimenti pubblicamente a un'altra sua, ex. Ops, altra coincidenza. O forse una battaglia di 'logoramento' con Belen a colpi di mosse ...

Emma Marrone, il singolo INIZIAMO DALLA FINE è un'altra carta vincente. Il video Spetteguless

Stefano De Martino potrebbe avere risposto alle ultime foto di Belen Rodriguez in compagnia del fidanzato Elio Lorenzoni. Ecco cos'ha combinato.«Non trovo le parole giuste per dire come mi sento adesso». Emma Marrone annuncia così il nuovo singolo, uscito ieri. "Iniziamo dalla fine" è il titolo del ...