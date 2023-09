Emma Marrone e Stefano De Martino | nessuno se l’aspettava | cos’è successo

(Di sabato 2 settembre 2023) Personaggi TV. Prima di incontrare Belén,Deaveva un’altro grande amore:. I due si sono conosciuti nella scuola di Amici nel 2009 e sono stati insieme fino al 2012. In molto attribuiscono la fine della relazione all’intrusione di Belén, ma la verità e che i due si erano già separati a causa di incomprensioni caratteriali. In molte occasioni il trio ha ribadito di essere in buoni rapporti, ma nelle ultime oresi è reso protagonista di un gesto chesi aspettava. Leggi anche: Belen Rodriguez, primo giorno di scuola del figlio Santiago: critiche sul web Leggi anche: “Voleva fare il fenomeno”. Elettra Lamborghini, lite furibonda alla prima di “Italia’s Got Talent”: cosa èDe ...

Tra le persone che De Martino ha incontrato negli ultimi due mesi, spicca l'altra sua storica ex:è stata a pranzo a casa del napoletano all'inizio di agosto, ma tra loro non è rinato l'...Si tratta di una storia in cui è stata inserita l'ultima fatica musicale di, sua storica ex dagli albori ad Amici. Il brano, "Iniziamo dalla fine", è stato corredato da un tag al ...Parecchi anni fa il ballerino aveva avuto una storia con. I due si erano allontanati in modo brusco per poi ritrovare una grande amicizia nell'età più matura. E così nelle ultime ore si ...

Emma Marrone, il singolo INIZIAMO DALLA FINE è un'altra carta vincente. Il video Spetteguless

La nota e bella cantante Emma Marrone scoppia in lacrime sui social dopo aver presentato ai suoi fan il suo nuovo album Souvenir ...Si tratta di una storia in cui è stata inserita l’ultima fatica musicale di Emma Marrone, sua storica ex dagli albori ad Amici. Il brano, "Iniziamo dalla fine", è stato corredato da un tag al profilo ...