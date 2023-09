Elezioni Ue 2024 e il ritorno dei conservatori (con Meloni). Parla Mauro

Leggi su formiche

(Di sabato 2 settembre 2023) Più volte il presidente del Consiglio italiano ha accennato a un’Europa confederale. Da sostenitore di quel federalismo cristiano dei padri fondatori, dico che questa è l’occasione buona per incrociare le riflessioni e ottenere quel grado di visione che rimetta in gioco meccanismi come il Patto di stabilità sulla base di una visione politica. Lo dice a Formiche.net l’ex ministro della difesa Mario, esponente popolare, già vicepresidente delmento europeo, che coglie l’occasione delle parole sui Trattati del Capo dello Stato per analizzare le dinamiche legate alle prossimeeuropee, partendo da una certezza: “Credo fortemente che l’avvento sulla scena internazionale, come leader dei, della premierpossa essere una sorta di clausola di salvaguardia per rimettere in ...