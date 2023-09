I detenuti del penitenziario di Cuenca, nel sud dell', che da mercoledì protestano contro il trasferimento dei detenuti in altre carceri, hanno rilasciato i 57 agenti, tra guardie e poliziotti, che tenevano in ostaggio.I detenuti del penitenziario di Cuenca, nel sud dell', che da mercoledì protestano contro il trasferimento dei detenuti in altre carceri, hanno rilasciato i 57 agenti, tra guardie e poliziotti, che tenevano in ostaggio.

Ecuador, liberate le 57 guardie prese in ostaggio in un carcere Agenzia ANSA

