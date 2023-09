Ecosistemi culturali | dalla Fondazione Cdp sfida per Onlus e cooperative sociali

(Di sabato 2 settembre 2023) LaCDP ha lanciato il nuovo bando “”, con scadenza il 22 settembre 2023, per finanziare progetti che possano arricchire il patrimonio artistico e paesaggistico di territori che attualmente presentano carenze in termini di offerta culturale. Le proposte progettuali dovranno concentrarsi sulla promozione e valorizzazione artistica, culturale e paesaggistica in comuni con dimensione abitativa ridotta (meno di 100.000 abitanti), zone interne, rurali o in declino demografico. In particolare, le proposte dovranno sostenere: sviluppo e rafforzamento di musei, siti archeologici, opere d’arte e percorsi naturalistici; creazione di eventi artistici coinvolgenti, come spettacoli teatrali e concerti, con l’obiettivo di accrescere l’appeal del territorio; sensibilizzazione ai valori dell’arte e della cultura, ...

La Fondazione CDP ha lanciato il nuovo bando "Ecosistemi culturali", con scadenza il 22 settembre 2023, per finanziare progetti che possano arricchire il patrimonio artistico e paesaggistico di ...