È tutto pronto in casa G S Dil “G Meomartini” per la stagione 2023 2024

(Di sabato 2 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti La squadra senior disputerà il campionato di Divisione Regionale 1, precedentemente noto come Serie D, e il roster è ormai sostanzialmente definito, con le ultime conferme di capitan Giovanni De Lorenzo, Yuri Fuiano e Italo Campanelli, miglior marcatore dello scorso campionato di Promozione Maschile, ai quali si aggiungono i ritorni di Cristian Turilli, fermo per oltre un anno per infortunio, e di Raffaele Tulimiero, playmaker scuola, che quest’anno torna a giocare. La squadra sarà allenata ancora da Massimiliano Tipaldi e questo è il roster che inizierà il campionato l’8 ottobre: Giovanni Campanelli, Italo Campanelli, Alessandro Del Sordo, Giovanni De Lorenzo, Giuseppe Donatiello, Yuri Fuiano, Mario Iannella, Vincenzo Musto, Francesco Sorda, Raffaele Tulimiero, Cristian Turilli. A questi atleti si ...

Spero chepossa continuare come nell'ultimo anno. Io, il presidente e tutta la Salernitana ...Dia non è stato convocato per via di atteggiamenti che hanno dimostrato il suo non esserea ...Alla fine passada lì'. DIRETTAVN La diretta testuale, azione per azione, di Pro Patria - Giana Ermio sarà disponibile nel pomeriggio di domani su VareseNews. Seguiranno come sempre le ...... si è deciso di attivare oltre 4 milioni di Cuadrillas de Paz inil paese. Uomini e donne a ... Quindi, ha invitato il popolo a stare all'erta per esserea rispondere alle minacce in maniera ...

Vestas, tutto pronto per la produzione della pala eolica più grande del mondo: attività iniziate quotidianodipuglia.it

Mi aspetto che ora il calciatore si renda conto di quanto gli abbiamo dato, vogliamo un rapporto di soddisfazione reciproca e di rispetto di contratto e spero che tutto possa continuare ... ha ...Prima di Inter-Fiorentina, Simone Inzaghi ha dettato la parola chiave per continuare a vincere in campionato: determinazione ...