È morto Mohamed Al Fayed | il papà di Dodi Al Fayed | aveva 94 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 2 settembre 2023)Al, uno degli imprenditori egiziani più noti, èall’età di 94(era nato ad Alessandria, in Egitto, il 27 gennaio 1929). La sua carriera lavorativa era iniziata nel suo Paese vendendo bevande gassate, per poi proseguire come venditore di macchine da cucire. In Medio Oriente era stato in grado di costruire un vero impero immobiliare, per poi decidere di trasferirsi nel Regno Uniton nel 1970. In Gran Bretagna non è però mai riuscito a godere del tutto di una fama positiva, nonostante sia riuscito a diventare proprietario di attività note anche all’estero, quali i magazzini Harrods, il club di calcio del Fulham e l’hotel Ritz a Parigi. Vi raccomandiamo... ...