... Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson - che nemmeno controlla completamente visto che proprio ieri nel sud di Kherson èuncolpito da missili russi, ma che in ogni caso considera i suoi 'nuovi ...l'd'affari egiziano Mohammed Al - Fayed. Aveva 94 anni. La notizia è stata diffusa dal Fulham Football club, di cui era stato proprietario fino al 2013. "Tutti al Fulham sono stati ...a 94 anni Mohamed Al Fayed, l'd'affari ex proprietario di Harrods e padre di Dodi, compagno di Diana Spencer econ lei nell'incidente stradale a Parigi il 31 agosto del 1997. Nato in ...

E' morto l'uomo d'affari egiziano Mohammed al-Fayed Agenzia ANSA

"Un uomo particolare, diverso da tutti ... che costò la vita al pilota Ferrari Alfonso De Portago e fece strage nel pubblico a Guidizzolo con la morte di nove spettatori tra cui 4 bambini. Fu l'ultima ...Se n’è andato un Maestro, un uomo di grande cultura ma umile, musicista fra i maggiori del Novecento, massese fino al midollo. Pietro Faleni aveva 95 anni, è morto ieri mattina alle 5 nella struttura ...