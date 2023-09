È morto l' imprenditore egiziano Mohammed Al-Fayed | suo figlio perse la vita insieme a Lady Diana

... l'uomo d'affari ex proprietario di Harrods e padre di Dodi, compagno di Diana Spencer econ ... Sul caso l'aveva maturato la convinzione che nell'incidente ci fosse stato il ...L'aveva 94 anni L'egiziano ed ex proprietario dei grandi magazzini Harrods, Mohamed Al - Fayed, èall'età di 94 anni. Lo riferisce la 'Bbc'. Il figlio di Mohamed Al - Fayed, Dodi morì il 31 agosto ...a 94 anni Mohamed Al Fayed, ex proprietario dei grandi magazzini Harrods e della squadra di calcio del Fulham. Il figlio Dodi rimase ucciso il 31 agosto del 1997 insieme a Diana in un incidente ...

Auto tampona un camion e si ribalta a Castenedolo, vicino Brescia: morto l'imprenditore Giuseppe Scuola Virgilio Notizie

Mohamed Al Fayed, ex proprietario dei grandi magazzini Harrods, è morto sabato a 94 anni. Fayed era nato in Egitto ed era il padre di Dodi, morto 26 anni e un giorno fa in un incidente automobilistico ...Una vacanza che non dimenticherà mai. Una ragazza del Maryland (Stati Uniti) è diventata virale su TikTok dopo aver rivelato di essere stata scaricata da un uomo che ...