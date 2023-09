“È morto anche lui” La sua vita era legata a uno degli eventi più tragici del secolo scorso

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 2 settembre 2023) Èall’età di 94 anni l’uomo che è stato legato a unopiùdel. La notizia è stata data dalla ‘Bbc’, evidenziando che il decesso secondo la famiglia è avvenuto il 30 agosto. Nato ad Alessandria in Egitto il 27 gennaio 1929, ha costruito un impero commerciale in Medio Oriente prima di trasferirsi nel Regno Unito nel 1970. L’imprenditore egiziano ed ex proprietario dei grandi magazzini Harrods, Mohamed Al-Fayed, èall’età di 94 anni. Il figlio di Mohamed Al-Fayed, Dodi morì il 31 agosto 1997 a Parigi in un incidente stradale insieme alla sua compagna, la principessa del Galles, Lady Diana Spencer. Dopo la morte di suo figlio maggiore Dodi, Al Fayed si è impegnato per fare chiarezza della morte di suo figlio e di Lady Diana. ...