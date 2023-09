(Di sabato 2 settembre 2023) Per ilTricarico, l'intervista di Giulianonon è chiara. Nell'audizione dell'ex presidente davanti al pm, spiega il graduato, "non ho trovato traccia di buona parte delle cose che ha detto a Repubblica"

"È inquietante...". Il generale stronca Amato su Ustica ilGiornale.it

Per il generale Tricarico, l'intervista di Giuliano Amato non è chiara. Nell'audizione dell'ex presidente davanti al pm, spiega il graduato, "non ho trovato traccia di buona parte delle cose che ha de ...L'ex presidente del Consiglio: "Il leader libico sfuggì avvertito da Craxi". I parenti delle vittime: "Lo scriveva anche Purgatori". Bobo Craxi: "Amato fa confusione di date". Il generale Tricarico: " ...