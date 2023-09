E’ iniziata l’era Spalletti

(Di sabato 2 settembre 2023) Con la conferenza stampa di questa mattina è ufficialmentesulla panchina della nazionale italiana. L’obiettivo è chiaro. C’è un titolo di campioni d’Europa da difende e un Mondiale da riconquistare. L’Italia del pallone, in forse uno dei momenti più bui della sua storia, ha deciso di ripartire da Luciano. L’ormai ex Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... ad eccezione del figlio del proprietario a cuistata ... ad eccezione del figlio del proprietario a cuistata affidata'... Attenzione anche ai mulinelli e alle correnti Da quando è...del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana ècon la lista dei convocati azzurri (29 giocatori) per le gare con Nord Macedonia (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 ...Ma allora perché'ha fatto Beh, diciamo che provo a provare ... Incalzato da Gambero Rosso, Gipponi spiega com'èla vicenda ... 'Non ho imboccato solo lei, in quella cheuna occasione ...