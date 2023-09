DPCM 60 CFU | si va verso la pubblicazione Pittoni | “Iter quasi completato | decreto in esame alla Corte dei Conti”

... professionisti dell'istruzione che ai loro alunni hanno sempre offerto molto di più delle già certificate competenze, ottenute con l'acquisizione dei 24! I Precari del Coordinamento Docenti ......dal Ministero il Decreto Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha pubblicato ilfirmato ... 76/S Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative Necessari i 24in ...Sul reclutamento si attende sempre il, con il possesso della laurea più 60per le scuole secondarie (laurea in scienze della formazione primaria per infanzia e primaria). Infine la riforma ...

Bozza DPCM 60 CFU La Scuola Oggi

Abilitazione docenti triennalisti, il Comitato Precari Uniti per la Scuola ringrazia per i percorsi abilitanti ma vuole evitare i favoritismi.C'è grande attesa per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM che regola i percorsi abilitanti dei docenti, come previsto dalla legge 79/22. E già si ipotizzano quali saranno i periodi per la ...