Dodici indagati per il massacro social della capretta Animalisti pronti alla gogna con foto e nomi | «Figli di politici e poliziotti»

(Di sabato 2 settembre 2023) Sono saliti a 12 i ragazzi denunciati per il casomassacrata finomorte in un agriturismo ad Anagni, in provincia di Frosinone. L’indagine era partita dprocura dei minori di Roma, che aveva aperto un fascicolo di indagine a carico di due ragazzini di 17 anni,di persone note a Fiuggi, accusati di aver picchiato ladi due mesi fuori da un agriturismo durante la festa dei 18 anni di una ragazza. Per i fatti i domenica scorsa, i due sono stati denunciati per maltrattamento e uccisione di animali. E a loro si sono aggiunti altri 10, quattro dei quali maggiorenni. Tra loro c’è chi ha ripreso ilper poi pubblicarlo sui. E infine i maggiorenni, sui quali indaga la procura di ...