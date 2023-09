Docenti tutor | in alcune scuole non basteranno Quali soluzioni? Si potrebbero riaprire le candidature? VIDEO

Per il mondo della scuola deve essere vissuta come un supporto, come un, come l'insegnante di ... Se verrà vissuta così, sarà un grande vantaggio, perché alleggerirà idi alcune incombenze,...... VEDI ANCHE Niente compiti a scuola: cos'è il metodo finlandesee orientatori in arrivo Tra le novità dell'anno scolastico '23 - '24 c'è grande attesa per l'introduzione deie ...... di strumenti tecnologici, incontrasto con proposte pedagogico - didattiche non supportate da un adeguato processo formativo delcorpo docente e l'introduzione diOrientatori e- che ...

1° settembre, si parte con il docente tutor e orientatore: cosa c’è da sapere Orizzonte Scuola

Mancano soprattutto insegnanti di sostegno alle medie e docenti di materie tecniche alle superiori. In Lombardia si torna in aula il 12 settembre ...Conto alla rovescia per il ritorno in classe, tra debiti da recuperare con il salasso delle ripetizioni fino a 500 euro e il tour de force dei compiti da finire: l'11 settembre iniziano ...