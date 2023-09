Dito medio di Sarri | l’allenatore fa chiarezza | c’è il tweet della Lazio

Il ritorno a Napoli del grande ex Maurizio Sarri è stato macchiato da un episodio spiacevole verificatosi all'arrivo della sua squadra alla stazione di Afragola, con unrivolto ...In serata, Antonio Petrazzuolo , direttore di Napoli Magazine , scrive sui propri profili social e su napolimagazine.com rivelando la versione di Maurizio Sarri : In merito al video del...Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è tornato a Napoli per la sfida ci campioni d'Italia di sabato sera. Tra chi lo ha accolto c'è anche qualche tifoso che lo ha probabilmente apostrofato. In questo ...

Sarri mostra il dito medio a un tifoso mentre gli urlano 'Forza Napoli': Uno mi stava insultando Fanpage.it

Dopo il brutto gesto rivolto ai tifosi del Napoli al suo arrivo a Capodichino, Maurizio Sarri si è giustificato.Ultime notizie Serie A - Ha del clamoroso il gesto di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio ed ex Napoli, all'arrivo in stazione ad Afragola. La sua Lazio affronterà domani sera allo stadio Maradona ...