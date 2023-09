Disavventura per Vieri e compagna | allarme social | “Fate attenzione” VIDEO

Leggi su notizie

(Di sabato 2 settembre 2023)per Christiane Costanza Caracciolo nelle ultime ore. L’ex calciatore ha voluto lanciare unsuinetwork: cosa è successoTutto è bene quel che finisce bene verrebbe da dire in questi casi. Solamente grazie all’intuizione della coppia che ha capito che qualcosa non stesse andando per il verso giusto. Stiamo parlando di una delle più famose del web, ovvero quella formata da Christiane Costanza Caracciolo. Cosa è successo di preciso? A quanto pare i due sono state vittime di un tentato furto. E’ accaduto proprio a Milano. A raccontarlo ci ha pensato direttamente l’ex calciatore, sul proprio account ufficiale di Instagram. Costanza Caracciolo e Christian(screenshot foto Instagram) Notizie.comTanto è vero che il ...