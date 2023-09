Diretta MotoGP Sprint Race Catalogna | Espargaro infila Bagnaia

(Di sabato 2 settembre 2023) Eccoci al Gran Premio di, valido per l’undicesimo appuntamento su venti del campionato. Superato il giro di boa, Francescoha la possibilità di fossilizzare il proprio dominio in classificain pole position al GP di– Notizie.com – © AnsaL'articolo proviene da Notizie.com.

Sprint alle 15, domani la gara alle 14, tutto insu Sky Sport Summer, Sky Sporte in streaming su ...Bagnaia in pole, Bezzecchi dalla quarta fila. La copertura televisiva ...Latorna in pista e lo fa con la Sprint Race del GP di Catalogna , undicesimo appuntamento del Mondiale 2023. Sarà Francesco Bagnaia con la Ducati a partire dalla pole position. La classifica ...

MotoGP Catalogna, la gara sprint in diretta LIVE: Bagnaia per la vittoria Sport Fanpage

Il pilota Ducati scatterà dalla prima casella in griglia precedendo le Aprilia di Aleix Espargarò e Miguel Oliveira. La Gara Sprint scatterà alle 15:00 ...Alle 15 scatta la Sprint Race del GP Barcellona, da seguire in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. In pole c'è Bagnaia, seguito da tre Aprilia: 2° Aleix Espargaró, 3° ...