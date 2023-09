Difesa | Perego Fi | ' investire non è una spesa | è bene per il Paese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "I piani nazionali per ladellaprevedono che l'Italia raggiungerà come investimenti nel settore nel 2023 la quota dell'1,46% del Pil, questo rende evidente come siamo ancora molto lontani dal 2%, quota che per la Nato gli alleati dovrebberocon continuità e parametro che in futuro sarà la base di partenza per le esigenze dell'Alleanza". Lo afferma Matteodi Cremnago, sottosegretario allaed esponente di Forza Italia. "Per questo - spiega - dobbiamodi più, per la Nato e per un Europa con unapiù efficace, quanto riportato dal ministro Tajani a Cernobbio, ovvero l'importanza di escludere le spese militari dal patto di stabilità e crescita, concetto espresso ripetutamente anche dal ministro ...