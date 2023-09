Dieci (buoni) motivi per guardare una partita di rugby nella vita

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 2 settembre 2023) La finale della decima Coppa del mondo disi giocherà allo Stade de France, a Saint-Denis, Parigi, il 28 ottobre (tutte le partite in diretta su Sky e in streaming su Now). Se programmata solo tre giorni dopo, sarebbero stati 200 anni precisi dalla prima. La verità è che quel primo novembre 1923 è la data incerta dell’atto storico di autocertificazione anagrafica del, alCollege di, un’ottantina di miglia a nord-ovest di Londra, grazie alla “prodezza di William Webb Ellis che con grande disprezzo delle regole del football come era giocato a quel tempo per primo prese il pallone fra le sue braccia e con esso corse così dando origine al carattere distintivo del gioco del”. Ecco (ancora, almeno) 10secolari e distintivi per ...