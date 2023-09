Diamond League Xiamen 2023 | Marcell Jacobs settimo sui 100 metri | rivedi la sua gara VIDEO

(Di sabato 2 settembre 2023)ha concluso in settima posizione i 100della tappa cinese di, andata in scena a. L’azzurro ha eguagliato il suo primato stagionale, correndo in 10?05 nella prova che ha visto la grande vittoria di Christian Coleman in 9?83. Secondo posto per il giamaicano Kishane Thompson con il personale di 9?85, mentre Fred Kerley non va oltre il 9?96. Di seguito ildella: IL RESOCONTO DELLA SERATA ILDL – 100M (+0.4) 1. Christian Coleman 9.8 =WL 2. Kishane Thompson 9.85 PB 3. Fred Kerley 9.96 4. Brandon Carnes 10.01 PB 5. Marvin Bracy-Williams ...

Dopo l'appuntamento di Zurigo, lasbarca in Cina per la penultima tappa prima delle finali di Eugene. Si corre a Xiamen. La gara di spicco è stata come sempre quella dei 100 metri, che ha visto in pista Marcel Jacobs ...

Marcell Jacobs taglia il traguardo confermando il primato stagionale di 10.05 ma corre sotto tono in un 100 metri dominato da Coleman che stampa il crono in un eccellente 9'83". Anche Kerley delude.Al meeting di Xiamen, tappa cinese della Wanda Diamond League, in gara sei atleti italiani: nei 100 metri il campione olimpico e argento mondiale della 4x100 Marcell Jacobs (contro Fred Kerley e Chris ...