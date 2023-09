Diamond League | 100 metri | domina Coleman 9' 83 | solo 7°Jacobs in 10' 05 Diaz trionfa nel triplo

Dopo l'appuntamento di Zurigo, lasbarca in Cina per la penultima tappa prima delle finali di Eugene. Si corre a Xiamen. La gara di spicco è stata come sempre quella dei 100 metri, che ha visto in pista Marcel Jacobs ...Marcell Jacobs ha chiuso la settimo posto la gara dei 100 metri maschili della tappa della Wandadi atletica leggera in corso a Xiamen, in Cina . L'azzurro, campione olimpico a Tokyo 2020, ha corso in 10"05, eguagliando il suo primato stagionale, ovvero il crono della semifinale ...L'azzurro eguaglia il tempo della semifinale di Budapest, ovvero 10"05. ROMA - Marcell Jacobs ha chiuso al settimo posto la gara dei 100 metri maschili della tappa della Wandadi atletica leggera in corso a Xiamen, in Cina. L'azzurro, campione olimpico a Tokyo2020, ha corso in 10"05, eguagliando il suo primato stagionale, ovvero il crono della semifinale dei ...

Marcell Jacobs settimo (10''05) in Diamond League, vince un super Coleman Eurosport IT

Il campione olimpico Marcell Jacobs corre in 10.05 sui 100 metri nel meeting della Wanda Diamond League a Xiamen, in Cina, e pareggia il primato stagionale ottenuto in semifinale ai Mondiali di ...Il campione olimpico Marcell Jacobs corre in 10.05 sui 100 metri nel meeting della Wanda Diamond League a Xiamen, in Cina, e pareggia il primato stagionale ottenuto in semifinale ai… Leggi ...