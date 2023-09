Dessert al latte | si scioglie in bocca! Fallo in 5 minuti Ha 100 kcal

Leggi su donnaup

(Di sabato 2 settembre 2023) Un dolce che siletteralmente in bocca ed è estremamente più buono di un classico budino è ilaldisponibile in questa pagina. Continuando a leggere potrai scoprire la ricetta di questomorbido, goloso e cremoso che sirà in bocca ad ogni morso. Dopo solo una cucchiaiata tutta la tua famiglia lo adorerà e sarà così leggero che potrai servirlo a pranzo, a cena e anche a colazione. I bambini lo adoreranno e in questo modo riuscirai a far mangiare loro, senza storie, qualcosa di sano e di non confezionato. Per realizzare questo dolce ti servirà poco tempo e riuscirci sarà molto facile. Non ti resta che continuare a leggere e scoprire cosa ti occorre per servirlo a tavola.al: ingredienti e preparazione. Il dolce ...