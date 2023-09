(Di sabato 2 settembre 2023) Novità sul caso, rimasto a Napoli nonostante le ultime voci di calciomercato e di uscita in extremis. Si è chiuso da poche ore il calciomercato estivo targato Serie A 2023, con alcuni strascichi ancora presenti in quel di Napoli. Gli azzurri non sono infatti riusciti, nonostante la sfilza di cessioni dell’ultim’ora, a piazzare altrove Diego. Il tedesco, che sembrava destinato a vestire la magliaFiorentina, è stato d’improvviso scavalcato negli indici di preferenzaviola da Maxime Lopez, rimanendo quindi all’ombra del Vesuvio. Tale scenario potrebbe però costare caro allo stesso, cui novità sul futuro si fanno sempre più dure. Caso, il tedesco fuori rosa fino a gennaio Proprio così, dopo 3 stagioni e mezzo in azzurro, tra cui la splendida parentesi ...

Demme, pugno duro della società: la decisione fa discutere Spazio Napoli

Può lasciare Napoli in questo calciomercato. Futuro comunque in Serie A per il giocatore, decido a rilanciarsi.