De Sanctis | «Dal Wolverhampton un’offerta e un comportamento irrispettosi per Dia»

(Di sabato 2 settembre 2023) Il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De, ha fatto il punto sulla sessione di calciomercato appena conclusa della Salernitana «La sessione di mercato è stata complicata: abbiamo cercato di capire cosa potesse succedere e ci siamo preoccupati di resistere alle richieste di informazioni e agli approcci concreti. Non sono arrivate offerte soddisfacenti per far partire i migliori, riteniamo che i nostri abbiano un alto valore di mercato e inoltre c’è una società solida che può decidere il prezzo. La strategia è stata di investire sui giovani: la società ha fatto grandi sforzi per mantenere quest’organico e ho puntato su profili giovani» In conferenza ha parlato del caso relativo a Dia «Gli ultimi giorni di mercato sono stati complicati, qualcuno voleva fare le cose alla fine. Su Dia mi permetto di lanciare un messaggio nulla contro un club storico di ...

