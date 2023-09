Da Tolkien al Fumetto Popolare Italiano | La seconda Giornata di Sulle Tracce del Drago!

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 2 settembre 2023) L'Aquila - Taglio del nastro per la XIV edizione del Festival della cultura popde Drago che dal 1° al 3 settembre anima il Parco della Villa Comunale e i locali del Palazzo dell’Emiciclo con incontri, spettacoli, standisti e musica. Il secondo giorno di evento si aprirà alle ore 10:00 con la dimostrazione di Scherma Moderna a cura del Club Scherma L’Aquila 99 che si svolgerà presso la Villa Comunale, uno spettacolo unico che richiama un’arte antica in chiave sportiva e attuale. Nel pomeriggio, dalle ore 15:00 gli amanti del Cosplay potranno incontrare il Gruppo di Cosplayer Dragonero per il meet&greet e scattare foto ricordo. A seguire, sul palco centrale dalle ore 16:00, ci sarà la proiezione documentario Kalya - l'era dei fondamenti di lucadeejay e l’incontro con gli autori Luca Lamberti e Leonardo Cantone che sveleranno le ...