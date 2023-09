Cybersicurezza | Crosetto a Digithon | “Sviluppare tecnologie in modo superiore alle minacce”

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 2 settembre 2023) (Adnkronos) – "Lesi sviluppano utilizzando la tecnologia e quindi la Difesa deve difendersi sviluppando inancorala tecnologia. In Italia siamo messi bene perché abbiamo investito molto, stiamo rincorrendo sulla cyber una perdita di tempo che c’è stata nel passato perché all’inizio l’intera Europa non ha capito quanto diventasse fondamentale. Stiamo recuperando terreno inmolto veloce". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guidoarrivando a Bisceglie a, la maratona digitale fondata da Francesco Boccia. E dal palco della manifestazione il ministro, intervistato dalla giornalista Myrta Merlino, ha guardato al tema della pace in Ucraina. "C’è un tema che non dobbiamo nasconderci: tu puoi aprire un tavolo di pace -ha continuato- se almeno ...