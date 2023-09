Cybercrime | truffe e intelligenza artificiale | è il momento dei rapimenti virtuali

(Di sabato 2 settembre 2023) Le nuove tecnologie, come l’(AI) e il machine learning (ML), possono essere utilizzate (vedi qui come) dai cybercriminali per compiereed estorsioni e il “rapimento virtuale” è il nuovo crimine informatico emergente. Trend Micro, leader globale di cybersecurity, ha approfondito questo nuovo trend cybercriminale nel suo ultimo studio “Virtual Kidnapping: How AI Voice Cloning Tools and Chat GPT are Being Used to Aidand Extortion Scams”. Negli Stati Uniti, l’FBI ha già messo in guardia il pubblico su come i criminali informatici utilizzino la tecnologia deepfake per manipolare foto e video innocui e convertirli in schemi redditizi di sextortion. La Federal Trade Commission ha stimato che nel 2022 le perdite derivanti da queste attività illecite hanno raggiunto i 2,6 miliardi di ...

... possono essere utilizzate ( vedi qui come ) dai cybercriminali per compiereed estorsioni e ... How AI Voice Cloning Tools and Chat GPT are Being Used to Aidand Extortion Scams". ...... che riporta le parole di Liliana Ferrari, agente della polizia municipale di Modena in pensione e collaboratrice di Acta , l'associazione in prima linea contro ile leaffettive, ...Collabora con Acta, l'associazione in prima linea contro ile leaffettive. Spesso, a rispondere ai messaggi sono soggetti diversi, che lo fanno per lavoro. Abbiamo accertato che, ...

Truffe ed estorsioni con l'IA, le nuove frontiere del cybercrime ... Key4biz.it

“Il primo errore che commettono le vittime di truffe affettive è pensare che stiano chattando con una sola persona. Spesso, a rispondere ai messaggi sono soggetti diversi, che lo fanno per lavoro. Abb ...Nuovo studio Trend Micro approfondisce come gli strumenti di clonazione vocale basati su AI possono essere utilizzati dai cybercriminali per compiere truffe o estorsioni ...