Crostata al limone meringata | a modo mio

(Di sabato 2 settembre 2023) Dopo avervi mostrato come realizzo la lemon curd, voglio farvi vedere una delle ricette dove la impiego. In questa preparazione può essere usata sia dopo che la frolla è stata cotta nel forno e quindi poi aggiungiamo la crema fredda, oppure direttamente in forno con la frolla. A casa mia piace tantissimo la seconda versione, la lemon curd cuocendo diventa color oro e leggermente più acidula che contrasta inforte la dolcezza della meringa. Di solito preparo la crema il giorno prima, ne preparo un bel po’ per varie ricettine, e il giorno seguente realizzo la frolla, la metto nello stampo, bucherello il fondo con i rebbi di una forchetta, la farcisco con la lemon curd e inforno. Ma vediamo nel dettaglio come procedo. Ingredienti per 2 basi di pasta frolla 250 grammi di farina 00 110 grammi di zucchero 113 grammi di burro a tocchetti (temperatura ambiente) 3 ...