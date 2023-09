Credevo che il treno fosse già passato | ne ero quasi certo | la testimonianza-choc dopo la strage di Brandizzo

"Non volevo ucciderlo e nonfosse morto: si era allontanato, giuronondi averlo ucciso. La pistola Ai Quartieri Spagnoli le pistole vanno e vengono come l'acqua fresca, ma ...... ha rappresentato un viaggio trasformativo:di essere una donna dotata di tutti gli strumenti necessari per riconoscere la violenza e, nel mio piccolo, contrastarla. Ho capito, invece,è ...'Nonin nulla. Negli anni Novanta ho iniziato a frequentare diverse chiese evangeliche ed è cosìho scoperto Gesù'. Tornata ad Arvayheer, sente parlare della chiesa nella gher . Come ...

"Credevo che il treno fosse già passato, ne ero quasi certo": la testimonianza-choc dopo la Gazzetta del Sud

Arriva a Vite al limite con un peso di 276 kg, ma dopo il percorso con il dottor Nowzaradan arriva la svolta incredibile: tutti commossi.Castello di Meleto, la più grande azienda biologica del Chianti Classico, crede fermamente in questa armonia, perciò organizza l’incontro Il vino ed il bosco – alberi che fanno bene ai vigneti il 7 ...