Cosa dobbiamo fare Nunzia De Girolamo ferma tutto | Semprini di sasso

(Di sabato 2 settembre 2023)Deanche durante Estate in diretta non rinuncia alla propria spontaneità. Accade in una delle puntate in onda su Rai 1 dove la conduttrice si lascia andare a un apprezzamento. Destinatario il regista Salvatore Perfetto. Qui la Deha interrotto il suo co-conduttore Gianluca: "un ringraziamento dovuto che non è solo un ringraziamento per la grande professionalità e la dedizione al lavoro che ha il nostro regista Salvatore Perfetto ma è un ringraziamento di cuore a un amico che ci è stato accanto.", ha detto. Ma nella puntata di venerdì 1 settembre gli argomenti sono stati tanti. Da quelli di cronaca, più seri, fino a quelli più leggeri come le voci su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ci sono state anche rivisitazioni ...

Un viaggio alla fine del tempo in 4K: eccosuccederà nel futuro dell'universo . Godetevi il ... Per quanto ci riguarda, però, nonpreoccuparci. Ci vorranno ancora miliardi e miliardi di ......che abbiamo già raggiunto il limite massimo dell'effetto riscaldante e che quindi non... Ma questo non è mai successo negli ultimi tre miliardi di anni almeno e non è certo unadi cui ci ...... ma chedanneggia il nostro microbiota nessuno lo vuole sapere. Siamo inquinati dentro, sempre di più, e si continua a non volerlo vedere.ammalarci sempre più efarci curare ...

Migranti, cosa dobbiamo fare La Voce e il Tempo

Daria Bonfietti dopo la ricostruzione dell’ex premier (“Ad abbattere il Dc9 su un missile francese che voleva colpire Gheddafi”): “Dobbiamo continuare ad urlare, il Paese ritrovi la dignità” ...La denuncia di Antonio Calcagno, ex sindacalista oggi in pensione. “Avrò fatto 50 segnalazioni, Rfi sa tutto ma il sistema non cambia. Troppi lavori per pochi ...