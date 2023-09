Cosa c’è in una ciotola di noodle

Leggi su linkiesta

(Di sabato 2 settembre 2023) È appena uscito nelle sale cinematografiche “Il sapore della felicità” (titolo originale “Umami”), il film del regista francese Sony Sow in cui Gerard Depardieu interpreta un noto chef stellato che in un momento di crisi, non solo fisica, si ritrova spinto alla ricerca di un sapore perduto. Una favola il cui intreccio narrativo poggia su un gusto legato a un ricordo, sull’onda di madeleine proustiana e ratatouille disneyana, ma in questo caso il tesoro culinario da rinvenire non è una perla della cucina francese, bensì di quella giapponese. All’inizio della sua promettente carriera infatti Gabriel Carvin, il protagonista, durante una competizione professionale era stato sconfitto da unadis cucinata da uno chef giapponese: da qui parte, parecchi anni dopo, una personale recherche del gusto umami che naturalmente lo porterà a molto ...