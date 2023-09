Corinthians-Palmeiras domenica 03 settembre 2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 2 settembre 2023) Corinthias esi affrontanoin uno dei più sentiti derby del Sud America con importanti punti in palio sia per la lotta per non retrocedere che per il vertice del Brasileirao. La formazione di Vanderlei Luxemburgo occupa il tredicesimo posto della classifica e ha soltanto quattro lunghezze di margine sulla zona retrocessione. Gli InfoBetting: Scommesse Sportive e