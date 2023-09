Controlli ad Ischia | Forio e Procida | Denunce e sanzioni

(Di sabato 2 settembre 2023)adper furto e guida sotto effetto di alcol. 21 lecomminatead. L’estate sta terminando ma continuano idei Carabinieri della compagnia diimpegnati nei comuni di, die dinel monitoraggio dei flussi turistici in arrivo e in partenza dai porti commerciali.I carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno denunciato un 22enne diper guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. L’uomo – coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via Quercia di ...

...e denunce della GdF Cronaca [ 12/07/2023 ] Oss arruolata in pandemia, incassa il ... Il centrocampista sardo, classe 1994, in carriera ha vestito le maglie di Igea Marina, Messina,, ......e denunce della GdF Cronaca [ 12/07/2023 ] Oss arruolata in pandemia, incassa il ... Tanta esperienza in Italia per l'attaccante senegalese che ha giocato tra le fila di Valle D'Aosta,, ...Lo stesso sta avvenendo in questi giorni in Sardegna , dove ihanno setacciato le ... per l'esattezza sull'isola d'. Qui il 18 agosto i Carabinieri hanno individuato diversi "furbetti"...

Controlli dei Carabinieri a Ischia e Procida NapoliToday

Continuano i controlli dei Carabinieri della compagnia di Ischia impegnati nei comuni di Ischia, di Forio e di Procida nel monitoraggio dei flussi turistici in arrivo e in partenza dai porti ...Carabinieri a Ischia, trovato gruppo di minorenni con gli spinelli, la più piccola era una tredicenne.