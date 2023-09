“Contro le morti bianche non serve fare il tifo per le procure”. Parla Francesco Paolo Sisto

(Di sabato 2 settembre 2023) "Dobbiamo evitare che lo sdegno, il dolore e il rammarico per questo gravissimo incidente sul lavoro terminino dopo due giorni e che tutto resti com’è. Questo è il governo giusto per affrontare, e ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Dall'inizio del nuovo secolo, anche a Torino, gli operai fanno notizia solo da. Certo, l'espressione è cruda. Ma è drammaticamente reale. Negli ultimi decenni si è parlato ... dei pro e dei......sui binari affidati alla squadra di operai in servizio per la Sigifer di Borgo Vercelli e... Nelle ultime ore tuttavia sei sindacati - fra cui tutti i confederali - hanno puntato il dito'......punto si è trovato ad affrontare una serie di stretti tornanti ed è andato a schiantarsiil ... Ad Asti in uno scontro fra una moto e un furgone sulla tangenziale sonoun uomo e una donna ...

Subito un salto tecnologico contro le morti sul lavoro Corriere della Sera

Oggi ci sono ancora troppe lacune". Nel complesso, le denunce di infortuni non mortali è invece in calo rispetto al 2022: per la Lombardia, tra gennaio e luglio 2023 si sono registrate 65.456 denunce ..."Contro gli incidenti sul posto di lavoro bisogna investire sulla prevenzione, ecco quattro possibili direzioni", ci dice il viceministro della Giustizia dopo la tragedia di Brandizzo ...