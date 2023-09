Contatto Romagnoli-Di Lorenzo | Marelli | “Era rigore | ma prima fuorigioco di Zielinski”

(Di sabato 2 settembre 2023)negato per il Napoli per iltrae Di: la spiegazione dell’ex arbitro Luca. Episodio da moviola durante Napoli-Lazio, match valido per la terza giornata di Serie A. Al 70?sospetto in area biancoceleste trae Di, con il terzino azzurro atterrato dal difensore avversario. L’arbitro Colombo lascia proseguire tra le proteste dei giocatori del Napoli. Secondo Luca, ex arbitro e moviolista per DAZN, ilDiandava punito con il calcio di: “C’è un evidente pestone disu Di, è”. Tuttavia, ...

... rei di aver concesso il rigore al Milan per iltra Rui Patricio e Loftus - Cheek. ... Il suo 4 - 3 - 3 vedrà così Provedel tra i pali, Marusic, Casale,e Hysaj nel reparto arretrato, ...... moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano -che ci leggono ... I canali didel Gruppo Hera Oltre alla Casa Smeraldo per qualsiasi informazione rimangono sempre ...... Davide Massa - AlessioIl Torns If, una squadra di terza categoria svedese, ha ... il quale riporta 'Il primo punto dinel gioco o del tocco di palla' dovrebbe essere usato quando si ...

Gabriele Romagnoli: Quando i figli adulti non sopportano la felicità delle madri la Repubblica

Nel mestiere dei figli la rinconoscenza è un optional. E così quando una madre vuole risposarsi le serve la loro approvazione. Possono ...La cronaca in diretta di Frosinone-Atalanta, in programma oggi alle ore 18:30, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol ...