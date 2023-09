Concorso Politecnico di Bari | 2 Posti da Ricercatore

(Di sabato 2 settembre 2023) Procedure di selezione per la copertura di 2dia tempo determinato, vari Dipartimenti, preso ildi. Si informa che sono state avviate due procedure di valutazione, di cui una in ottemperanza al Decreto Direttoriale n. 341 datato 15 marzo 2022, con finanziamenti derivati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3 – dedicato alla creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”, e un’altra basata sul progetto di ricerca 2021-STG denominato “SURFACE”. Queste procedure sono finalizzate al reclutamento di due ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, nella versione in vigore fino al 29 giugno ...

I 13 finalisti parteciperanno alla mostra conclusiva delche si terrà come è tradizione ... professore di storia dell'arte contemporanea all'Accademia di Brera e aldi Milano, ......una cattedra da professoressa ordinaria non è stato solo un grande passo per ildi ... che da giovane architetto, insieme a Flora Ruchat - Roncati e Ivo Trümpy, aveva vinto ilper ...... della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio deldi Torino; ...30 e domenica con orari 10 - 12,30 e 14,30 - 18, potrà partecipare al'ScopriPerosa', con ...

Premio Unesco ai Giovani Scultori di Carrara: Concorso per la Pace ... LA NAZIONE

Lunedì si chiude la prima fase del concorso Carrara Città Creativa Unesco per giovani scultori del marmo. 4 candidature scelte da una commissione di esperti, 3 settimane gratuite in uno studio di scul ...Pascal Lüthi ha studiato fisica al Politecnico federale di Losanna e nel 1998 ha conseguito il dottorato in scienze naturali all'Università di Ginevra con specializzazione in informatica. Il posto di ...