Con gli orsi gli umani hanno dato il meglio e il peggio di sé

(Di sabato 2 settembre 2023) L’altro giorno, nella prima riunione del governo dopo la pausa estiva, un disgraziato di ministro ha eluso le questioni all’ordine del giorno, per esempio quella già a lui cara della famosa invasione deglimigranti in Sicilia, sostituita da quella della famosa invasione deglinel Trentino, perorando la causa urgente della soppressione da sottrarre ai lacciuoli dell’Ispra, del Tar e del sentimento dei cuccioli. Furono i greci, forse Talete, a vedere nelle sette stelle un orso, Arktos. Altri vi riconobbero il carro, o un bue, o un cinghiale... Orsa maggiore e Orsa minore vengono da metamorfosi provocate per rimediare alle solite questioni di tradimenti di Zeus e di vendette della gelosa Hera e della nervosa Artemide, o da altre favolose storie di ninfe nutrici. E’ bello che gliavessero una ...

Il piccolo Ivan è circondato da uomini in uniforme, chefanno da suggeritori mentre recita il suo discorsino al presidente russo, che sorride soddisfatto. L'anno scolastico in Russia inizia...... giornale di cui è direttore editoriale, ha stilato una lista di proscrizione,nomi e cognomi. "... Dimenticandosi, traaltri, di Andrea Orlando, deputato e sponsor di Schlein, ministro della ...Fateci caso: in quale talk show televisivo vengono invitatioperai In nessuno. Anche quando si ... come sarà costruita,quali caratteristiche e conseguenze concrete. Perché quello che conta in ...

I docenti più bravi vadano nelle scuole con gli alunni difficili che non vogliono studiare: siamo d'accordo, ma chi li ... Tecnica della Scuola

BioNTech svilupperà anticorpo coniugati per la cura del cancro: la società ha raggiunto un accordo da oltre 1,5 miliardi di dollari.Signora Bernardoni, ritirerà la Targa per la sua vita d’artista. La felice corsa continua "È proprio così e se sono qui è perché sul mio cammino ho incontrato delle persone speciali che ringrazierò".