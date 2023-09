Compiti per le vacanze | la scrittrice Auci | “Gli studenti copiano dal web | meglio leggere un libro”

Alessandro Zan 'non possiamo rimanere fanalino di coda in Europa', visto che anche la Germania ... Speriamo che fra ia casa qualcuno abbia scelto di parlare anche di cose serie. E che l'...... siamo diventati tutti meno bravi nell'orientarci da quando ci affidiamo alla tecnologiaandare ...avranno più tempo con gli studenti e troveranno in IA un assistente che corregge i, che si ...Un solido Ente territoriale di area vasta con importantidi governo, da un lato richiede il ...rende superflui tanti Enti intermedi monofunzionali " circa 8000 in tutta Italia " come le ATO...

Compiti per le vacanze, la scrittrice Auci: "Gli studenti copiano dal ... Orizzonte Scuola

Conto alla rovescia per il ritorno in classe, tra debiti da recuperare con il salasso delle ripetizioni fino a 500 euro e il tour de force dei compiti da finire: l'11 settembre iniziano ...Secondo Stefania Auci, scrittrice di successo con la saga dei Florio ma anche insegnante, il miglior compito per le vacanze è la lettura. «Preferisco lasciare gli alunni liberi ...