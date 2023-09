Competitiva e sostenibile | ecco la nuova Juve di Allegri E sullo scudetto

La Juve vuole rialzarsi subito dopo il piccolo stop di settimana scorsa col Bologna: domani obiettivo vittoria con l'Empoli prima della sosta per le Nazionali. Giovanni Albanese e Fabiana Della Valle ...Con l'input della società, abbiamo voluto mantenere una squadrae nello stesso tempo. È stato fatto un ottimo mercato, abbiamo una squadra ottima,, con la ...Con l'input della società, abbiamo voluto mantenere una squadrae nello stesso tempo. E' stato fatto un ottimo mercato, abbiamo una squadra ottima,, con la ...

Un solo vero acquisto ok, ma sarebbe un grande errore non percepire la mano di Cristiano Giuntoli in quella Juve nata per essere competitiva e sostenibile. Al primo punto dovrà pensarci anche Max ...Ottantasei punto per lo scudetto, i numeri di Max Allegri a mercato chiuso lanciano la Juventus vero l’obiettivo stagionale, la qualificazione in Champions. «Abbiamo una rosa ...