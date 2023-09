Come Bankitalia ha creato dal nulla 1 000 miliardi

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 2 settembre 2023) Avevamo pensato di dire la nostra su Giambruno e le ragazze che bevono perché è il tema del momento assieme ad alcune frasi del libro di Vannucci, ma purtroppo abbiamo il vizio di parlare di cose serie. I lettori ci scuseranno. Giorgetti sulla manovra di bilancio: “Chiacchierenel calcio d’agosto. Andranno fatte delle rinunce”. Il ministro si pone il problema delle risorse da trovare e rimane realista: “Andremo incontro a scelte difficili”. Traduzione: i deficit pubblici erano improvvisamente saliti dal 2,3% dei tempi di Salvini e Di Maio al 10% e poi 8,7% (del Pil) per lockdown e sanzioni e ora invece ritornano al 3,7% dice Giorgetti. Nessuno sembra voglia chiedersimai le risorse per finanziare i costi dei lockdown e pandemia (tamponi, extra incentivi a ospedali e medici per i pazienti covid, vaccinazioni di massa, ecc.) si siano di colpo ...