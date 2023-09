Classifica Serie A 2023-2024 | tutti i risultati della 3^ giornata

...- FROSINONE 0 - 0 Udinese e Frosinone pareggiano 0 - 0 in match valido per la terza giornata diA, disputato alla Dacia Arena della città friulana. I ciociari salgono a 4 punti in, ...Situazione diversa quella biancoceleste: Sarri ci arriva da ultimo ine vuole punti, mai il tecnico ha perso le prime 3 di fila inA. Al Maradona è una super sfida, fischio d'inizio ...B, 4a giornata: programma e risultati . Palermo - FeralpiSalò 3 - 0: rosanero a valanga. Gara super quella del Palermo che spegne ogni velleità della FeralpiSalò con un match al limite della ...

Serie B, 4a: risultati e classifica. Palermo vicino al Parma. Modena top Stadionews.it

La squadra di Pecchia non è più a punteggio pieno: al Tardini infatti una coraggiosa Reggiana porta via lo 0-0 nel derby, ed è il secondo punto in classifica per mister Nesta. Il Sudtirol gioca una ...Nessuna sorpresa: il Palermo va. I rosanero, tra i grandi favoriti per la promozione, non sbagliano e stracciano per 3-0 al Barbera la Feralpisalò, neopromossa in grosse difficoltà e ancora a zero pun ...