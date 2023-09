Città italiane | proprietario incolla un cartello perentorio sulla vetrina dell' enoteca | Il bagno è solo per

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 2 settembre 2023) Unae richieste che i negozianti ricevono più spesso dai passanti è quella di poter utilizzare ilsenza dover spendere all'interno. La legge italiana, tuttavia, tutela gli imprenditori: l'accesso alla toilette è consentitoai clienti paganti. Un negoziante italiano l'ha ribadito in maniera molto perentoria. Alzi la mano chi non è andato almeno una volta neldi un locale senza aver speso 1€. Molti bar, dal tardo pomeriggio fino a notte fonda, sono strapieni di clienti e i proprietari non hanno neppure il tempo di guardarsi in faccia. C'è chi ne approfitta e si introfula nella toilette per espletare i propri bisogni. Di giorno e, in generale, in locali poco affollati, questa tattica è quasi impossibile da mettere in pratica. Come molti sanno, in Italia i gestori di locali che prevedono la ...