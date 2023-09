Sta sulla punta della tavola e accompagna i turisti americani che vengono a prendere le loro prime lezioni di surf in California: è, una piccolanera divenuta una piccola attrazione sulla spiaggia di Pismo Beach, dove partecipa alle uscite in mare con la padroncina e insegnante Dana McGregor ribattezzata "...

Chupacabrah, la capretta che fa surf con i turisti in California - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Un post sui social network sta scatenando la curiosità e la fantasia di tantissimi utenti di tutto il mondo. Una donna ha fotografato nel ...